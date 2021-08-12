Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 августа

В пятницу погоду Абхазии формирует восточная периферия квазитропического циклона над Черным морем, с центром на юге Краснодарского края.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В пятницу 13 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.