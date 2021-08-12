16:43 12 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.57
  • EUR86.35
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 13 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (169)
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/14/1031131388.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210812/1033023992/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-13-avgusta--.html

В пятницу погоду Абхазии формирует восточная периферия квазитропического циклона над Черным морем, с центром на юге Краснодарского края.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В пятницу 13 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (169)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Всему виной жара: природные пожары в Италии
Авиация против огня: тушение пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться