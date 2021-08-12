Абхазия подала заявку на получение 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19

В Абхазии с 10 августа проходит кампания по вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник Лайт".

СУХУМ, 12 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия подала заявку в правительство России на получение 100 тысяч доз вакцины от COVID-19, заявил на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса премьер-министр Александр Анкваб.

"Наша заявка лежит в правительстве России на сто тысяч доз. Вакцина будет, но точной даты я не могу назвать. Этим постоянно занимается Аслан Георгиевич, этим занимаемся я и министр здравоохранения, не все так просто. Мы же все внимательно смотрим телевизор, читаем, знаем что происходит", - подчеркнул Анкваб.

Вопрос доставки вакцины от коронавирусной инфекции не простой, с учетом сложной ситуации с COVID-19 в самой России, кроме того из-за высокого авторитета российской вакцины многие страны хотят ее получить, добавил глава Правительства.

"В мире очень много стран, которые желают немедленно получить российскую вакцину, вот такой высокий у нее авторитет. Наверное, с каждым месяцем производство будет наращиваться и тогда нам будет проще своевременно получать вакцину в нужном количестве. Никто умышленно ничего не делает, это понятно. Будем надеяться, что к нам придет очередная партия", - говорит премьер-министр Абхазии.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллионов рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.

"Спутник Лайт" четвертая российская вакцина от COVID-19, разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.