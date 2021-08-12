Проложить асфальт на трех улицах Сухума планируют ко Дню Победы

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Глава Сухума Беслан Эшба проинспектировал ход работ по замене ливневок на улицах Сухума - Джонуа, Гулиа и Абазинская. Отмечается, что укладку ливневых трубопроводов планируется завершить к концу сентября, чтобы успеть проложить асфальт ко Дню Победы, 30 сентября. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Эшба рассказал, что службам города поставлена задача выполнить все работы в максимально сжатые сроки.

"Все работы проходят планово, задачи, которые поставили на местах, выполняются. Будем и дальше контролировать, чтобы в максимально сжатые сроки все выполнить и не уходить в осень, чтобы не попасть в сезон дождей, что еще больше усложнит работу. Ситуация также причиняет неудобства горожанам и гостям столицы. Поэтому будем стараться это делать быстро и качественно. Работы выполняют в основном наши подразделения. Улицу Джонуа и Гулиа ведут подразделения администрации Сухума, а на улице Абазинской, с учетом того, что объем работ большой, на выполнение определенной их части пригласили субподрядную организацию, - сказал Эшба.

По словам главы столицы, работы были начаты в прошлом году, тогда укладывали трубопроводы и канализацию, работы по ливневкам и ремонту асфальта были переложены на 2021 год.

"В материалах проблем нет, каждый второй-третий день приходят машины с необходимыми трубами разных диаметров", - сказал мэр.

Глава города также добавил, что с учетом рекомендаций экологов, будет принято решение о новых насаждениях на указанных улицах.

Объем работ достаточно большой, и чтобы уложиться в короткие, сроки на этих улицах одновременно трудятся несколько ремонтных бригад. При этом, на каждой из улиц предусмотрены разные виды работ.

Так, на улицах Джонуа и Гулиа достаточно проложить ливневый трубопровод, а на улице Абазинская нужно реставрировать бетонный ливневый коллектор.

Замена коммуникационных сетей и водопровода на трех улицах столицы была начата в сентябре 2020 года в рамках Инвестиционной программы. Работы были разделены на два этапа – водоснабжение и водоотведение, а также дорожное покрытие.

На работы по улице Джонуа предусмотрен 61 миллион рублей, Абазинская – 35 и Гулиа – 42 миллиона рублей. Протяженность улицы Джонуа 1250 метров, Абазинская - 550 метров и Гулиа 1340 метров.