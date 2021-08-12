22:08 12 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.57
  • EUR86.35
Поиск

Вторая пациентка умерла в Гудаутской ЦРБ из-за аварийного отключения оборудования

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1453)
475 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148202.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210812/1033026765/Esche-odna-patsientka-umerla-v-Gudautskoy-TsRB-iz-za-otklyucheniya-elektrichestva.html

В среду 11 августа в результате отключения электроэнергии в реанимации Гудаутского ковидного госпиталя умер пациент, еще трое находились в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Еще одна пациентка 1949 года рождения скончалась в Гудаутском госпитале после аварийного отключения электричества, произошедшего накануне в медучреждении, сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава республики.

"Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, без возможности на улучшение состояния", - отметили в ведомстве.

В результате скачка напряжения  пострадали несколько человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бутба: ситуация с COVID-19 в Абхазии стабильно сложная

"Состояние одного из них стабилизировалось, он вернулся к прежним показателям. У второго пациента также наблюдается положительная динамика, он тоже возвращается к прежним показателям", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

На заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 12 августа, глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что пострадавшие пациенты были не на ИВЛ, а на СИПАП-терапии - режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.

По его словам, в настоящее время проводится доследственная проверка.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1453)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции
Стабильно сложно: заседание Координационного штаба по борьбе с COVID-19
Как правильно выбрать арбуз
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться