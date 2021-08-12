Вторая пациентка умерла в Гудаутской ЦРБ из-за аварийного отключения оборудования

В среду 11 августа в результате отключения электроэнергии в реанимации Гудаутского ковидного госпиталя умер пациент, еще трое находились в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Еще одна пациентка 1949 года рождения скончалась в Гудаутском госпитале после аварийного отключения электричества, произошедшего накануне в медучреждении, сообщили Sputnik в пресс-службе Минздрава республики.

"Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, без возможности на улучшение состояния", - отметили в ведомстве.

В результате скачка напряжения пострадали несколько человек.

"Состояние одного из них стабилизировалось, он вернулся к прежним показателям. У второго пациента также наблюдается положительная динамика, он тоже возвращается к прежним показателям", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

На заседании Координационного штаба по защите населения от COVID-19 12 августа, глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что пострадавшие пациенты были не на ИВЛ, а на СИПАП-терапии - режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.

По его словам, в настоящее время проводится доследственная проверка.