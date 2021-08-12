Верховный суд Абхазии отменил отсрочку исполнения приговора Руслана Каджая 

Руслан Каджая был признан виновным в ДТП, в результате которого погибли четверо человек, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отсрочкой по состоянию здоровья до полного выздоровления

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Верховный суд отменил постановление Очамчырского райсуда об отсрочке исполнения приговора Руслана Каджая, об этом сообщает Абаза ТВ.

Руслан Каджая признан виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека. 27 апреля Очамчырский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако 31 мая суд дал отсрочку исполнения решения по состоянию здоровья до полного выздоровления.

Сторона потерпевших обжаловала постановление Очамчырского суда в Кассационную коллегию Верховного суда.

12 августа Кассационная коллегия Верховного суда отменила постановление об отсрочке исполнения приговора до полного выздоровления Руслана Каджая. Решение вступает в силу с момента оглашения.

Отмечается, что если Каджая не явится сам и не окажется под стражей, его объявят в розыск.

Авария, виновником которой признан Руслан Каджая, произошла примерно в 18:45 5 ноября 2020 года. Каджая направлялся со стороны Гала в Сухум на автомобиле марки "Mercedes-Benz", в районе села Кындыг он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2107.

В результате от полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2107 Сангулия Г. В., 1957 года рождения, и три женщины, пассажиры, Чиковани И. Ш., 1971 года рождения, Бигвава Р. М., 1974 года рождения, и Сангулия Н. И., 1952 года рождения – все жители села Гуп Очамчырского района.

Водителя "Mercedes-Benz" доставили в медучреждение и установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.