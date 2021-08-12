Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 84 человек из 392 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 340, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

Трое мужчин 57, 64 и 68 лет, и женщина 71 года скончались в Гудаутском ковидном госпитале.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 152 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 39, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 23387 человек. Выздоровели 19026 человек.