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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 340

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1453)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 84 человек из 392 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 340, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

Трое мужчин 57, 64 и 68 лет, и женщина 71 года скончались в Гудаутском ковидном госпитале.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 152 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 39, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 23387 человек. Выздоровели 19026 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1453)

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