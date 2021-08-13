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Республиканская детская больница.

В Сухуме выбрали место для новой детской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Строительство медучреждения предусмотрено в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба осмотрели территорию в районе Республиканской больницы для возможного строительства новой детской республиканской больницы, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии

Вместе с Озган и Бутба место осмотрели также главный санитарный врач Людмила Скорик, главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа и начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимура Агрба.

К строительству больницы приступят после того, как соответствующее разрешение подготовят Минздрав и СЭС Абхазии.

Ранее в интервью радио Sputnik Игорь Джопуа рассказывал, что на строительство новой детской больницы из Инвестпрограммы выделено 200 миллионов рублей. В больнице появятся отделения травматологии и для недоношенных детей, так называемое отделение второго этапа выхаживания.

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