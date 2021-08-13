В Сухуме выбрали место расположения новой детской больницы

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба осмотрели территорию в районе Республиканской больницы для возможного строительства новой детской республиканской больницы, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Вместе с Озган и Бутба место осмотрели также главный санитарный врач Людмила Скорик, главврач детской республиканской больницы Игорь Джопуа и начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимура Агрба.

К строительству больницы приступят после того, как соответствующее разрешение подготовят Минздрав и СЭС Абхазии.

Ранее в интервью радио Sputnik Игорь Джопуа рассказывал, что на строительство новой детской больницы из Инвестпрограммы выделено 200 миллионов рублей. В больнице появятся отделение травматологии и отделение для недоношенных детей, так называемой, отделение второго этапа выхаживания.