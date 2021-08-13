Мэрия Сухума призвала граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий

Каждый год 14 августа - в день начала Отечественной войны народа Абхазии по всей республике чтят память погибших защитников Родины.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Администрация Сухума призвала граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Наши герои отдали жизнь ради светлого будущего своей страны, ради того, чтобы народ Абхазии жил в мире, чтобы дети и взрослые были здоровы. В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Администрация города рекомендует населению воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Лучшая дань памяти воинов - наша защищенность от любых угроз и наше благополучие", - говорится в обращении.

Ежегодно 14 августа в Абхазии проходят памятные мероприятия, приуроченные ко дню начала ОВНА, возлагаются цветы к памятнику в Парке Славы в Сухуме, посещаются мемориальные и памятные места. Церемония возложения цветов к памятнику павшим пройдет завтра в 10:00.

По информации Координационного штаба по защите населения от коронавируса, из общего числа заболевших COVID-19, 42% приходится на столицу.