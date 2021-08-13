Крупную партию поддельной одежды известных брендов не пустили в Абхазию

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Более 360 килограммов незадекларированной одежды, маркированной под известные бренды, пытались провезти из России в Абхазию, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Товар перевозился в грузовом автомобиле "Мерседес Бенц". При прохождении поста "Адлер" таможенникам представили товарно-сопроводительные документы, по которым в качестве перевозимых товаров были указаны продукты питания - сухое молоко весом пять тонн. Однако после осмотра транспортного средства с помощью МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс - прим.) и последующего таможенного досмотра в грузовом отделении автомобиля под мешками с задекларированным товаром таможенники обнаружили еще восемь полиэтиленовых мешков.

© Foto / Пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской таможни Незаконная перевозка одежды

Внутри спрятанных мешков находилась одежда: футболки, брюки, шорты, купальные костюмы для взрослых и детей, всего 189 наименований. Общий вес незадекларированных товаров составил 366,5 килограмм.

Таким образом, в таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу груза, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС. Кроме того, большая часть предметов одежды была маркирована товарными знаками "Puma","Adidas", "Nike" и другими, включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. При этом отмечается, что продукция отличалась низким качеством нанесения товарных знаков.

© Foto / Пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской Незаконная перевозка одежды

Таможенники изъяли незаконный товар и направили запрос правообладателям о возможном нарушении прав владельцев знака. И действительно, согласно полученному от них ответу, оказалось, что товарные знаки нанесены на товары незаконно, без согласия правообладателей. Кроем того, продукция была признана контрафактной и из-за отсутствия оригинальных заводских защитных ярлыков, наличия посторонней маркировки, отличия от официально утвержденных дизайн-макетов формы, комбинации цветов, использованных материалов, декоративных элементов отделки и по другим признакам.

Сумма предотвращенного ущерба составила около 670 тысяч рублей. В отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и семь дел об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров).