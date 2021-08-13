В Сухумском суде рассмотрели иск Джемала Гогия к Верховному суду Абхазии

В марте суд прекратил производство по административному делу по иску Джемала Гогия к председателю Верховного суда Абхазии Манане Делба, связанному с его увольнением, и признал за истцом право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Бадри Есиава. В Сухумском городском суде рассмотрели иск бывшего руководителя аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия в отношении председателя Верховного суда республики Мананы Делба, в котором он оспаривает решение последней о его увольнении.

Дело рассматривалось под председательством судьи Сухумского городского суда Зарины Габеевой без присутствия истца и ответчика.

Интересы истца представляла Нонна Рекуаа, интересы ответчика Белла Буашева. В процессе также участвовала начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры страны Елена Читанава.

Как объяснила Нонна Рекуаа, предметом судебного разбирательства стало оспаривание нескольких приказов председателя Верховного суда Мананы Делба, связанных с сокращением штатов, что привело к сокращению должности руководителя аппарата Верховного суда Абхазии, которую Гогия занимал с 12 октября 2017 одновременно с вакантной должностью специалиста-бухгалтера.

По мнению истца, такое решение Мананы Делба нарушает трудовое законодательство республики и его личные права. В своем письменном объяснении Гогия аргументирует приведенные им доводы тем, что председатель Верховного суда злоупотребила своими полномочиями.

"Делба Манана Юрьевна работает председателем Верховного суда Абхазии с 21 марта 2018 года, после чего дважды в Верховном суде утверждалось штатное расписание - первый раз на 2019 год и второй раз на 2020 год, и в обоих случаях штатная единица руководителя аппарата Верховного суда Республики Абхазия была предусмотрена штатным расписанием. Возникает вопрос, почему председатель Верховного суда в течение трех лет пребывания в занимаемой должности, до 21 января 2021 года не пришла к выводу о том, что должность руководителя аппарата не предусмотрена Конституционным законом Абхазии "О судебной власти", как об этом сейчас она пишет в своих возражениях", - в частности, говорится в письме Гогия к суду.

Он считает, что мысль о том, что должность руководителя аппарата подлежит сокращению пришла к Делба после того, как он дал интервью журналисту "Эхо Кавказа", которое вышло под заголовком "Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки".

"На следующий день после указанного интервью, 16 января 2021 года, Председатель Верховного суда по телефону, а затем в личной беседе, предлагает мне добровольно написать заявление об увольнении в связи с вышеуказанным интервью, в противном случае, цитирую Далба: мною будут найдены законные основания для твоего увольнения", - зачитала письмо Гогия его представитель.

Рекуаа подчеркнула, что ее клиента должны были уведомить о сокращении не позднее чем за один месяц, согласно трудовому законодательству страны и с положением о профсоюзах Абхазии.

С такими доводами не согласилась представитель ответчика Белла Буашева и сказала, что закон предусматривает расторжение трудового договора с работником – членом профессионального союза, оно производится с учетом мотивированного мнения органов профсоюза организации в порядке предусмотренным коллективным договором.

"То есть, статьей не установлен ни месячный срок, ни обязанность работодателя уведомить профсоюзный орган за месяц о предстоящем сокращении штата. Речь идет о расторжении трудового договора и об уведомлении профсоюза о предстоящем расторжении в связи с тем, что принято решение о сокращении штата", - ответила на обвинения Буашава.

Она также уточнила, что трудовой договор с Джемалом Гогия был расторгнут в связи с проведением мероприятия по совершенствованию организационной структуры в целях оптимизации штатной численности работников аппарата Верховного суда Абхазии.

Начальник гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры республики Елена Читанава также не увидела в решении Мананы Делба нарушений трудового кодекса Абхазии и не нашла в законе статей, где прописано о том, что председатель Верховного суда обязан уведомлять подчиненных и профсоюз о своих подобных действиях заблаговременно. Представитель истца остался при своем мнении.

По второму исковому заявлению Джемал Гогия потребовал от Верховного суда компенсировать моральный вред, нанесенный решением Делба, который он оценил в 300 тысяч рублей.

Во время судебного процесса его участники задали друг другу ряд уточняющих вопросов и должны были перейти к исследованию доказательств, но по ходатайству представителя истца, оно было отложено, так как ее клиент имеет право участвовать в этом, но сейчас находится за пределами Абхазии.

Судья Зарина Габеева отложила следующее судебное слушание на 20 дней. О точной дате сообщат позже.

27 января Государственное информационное агентство "Апсныпресс" опубликовало открытое письмо руководителя Аппарата Верховного суда Абхазии Джемала Гогия, в котором он отмечал, что прошедшая оптимизация штата Аппарата Верховного суда, в ходе которой была сокращена в том числе должность руководителя аппарата, это его завуалированное увольнение за интервью "Эхо Кавказа".

Такое решение он связал с тем, что у него и у председателя Верховного суда различные мнения по взаимодействию со СМИ.

Ранее посол России Алексей Двинянин в интервью Абхазскому телевидению подверг критике абхазскую судебную систему в отношении относительно преступлений против граждан России, совершенных гражданами Абхазии. В качестве примера он привел дело об изнасиловании, которое девять месяцев шло в суд и десять месяцев находилось на рассмотрении суда, несмотря на то, что подозреваемый признал свою вину.

Затем в интервью "Эхо Кавказа" Джемал Гогия подтвердил, что дело все еще находится в суде и этот факт дает основание полагать о возможных нарушениях предусмотренных законодательством сроков судопроизводства. Также он подчеркнул, что сообщения в СМИ о недостойном поведении судьи достаточно для того, чтобы начать проверку, инициаторами такой проверки могут быть председатель Верховного суда и председатель квалификационной коллегии судей.

Позже в интервью "Абаза-ТВ" Джемал Гогия отмечал, что ему не объяснили, что именно не понравилось председателю Верховного суда, содержание или сам факт интервью, но попросили уволиться по собственному желанию. Он также сообщил, что не согласен с принятым решением и будет оспаривать его в суде.