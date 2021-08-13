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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 14 и 15 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (170)
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Погоду Абхазии формирует восточная периферия тропического циклона над Черным морем с центром на юге Краснодарского края.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. В выходные дни 14 и 15 августа в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу с прохождением холодного атмосферного фронта пройдут ливневые дожди, переходящие в сильный ливень с грозой, местами возможен град, в воскресенье ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление будет нестабильным.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами от 12 до 18 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 15°С до +20°С,  днем +23°С до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (170)

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