В Абхазии усилили антиковидные меры

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания усилил антиковидные меры на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции от 12 августа 2021 года. Соответствующее распоряжение издано в пятницу 13 августа, сообщает пресс-служба главы государства .

Согласно документу, в республике запрещено:

проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях и внепомещений, в том числе, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;

проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Кроме того, установлены обязательный масочный режим для водителей и пассажиров общественного транспорта и такси. Руководителям транспортных предприятий поручено обеспечить ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта. Ежедневную дезинфекцию предстоит делать также администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах Абхазии. Продавцы обязаны носить маски и перчатки.

Требование еженедельно осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий коснулось работников сферы услуг, а именно владельцев стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий. Кроме того, им нельзя будет допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Министерству здравоохранения Республики Абхазия поручено ежедневно информировать президента и правительство о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а также совместно с уполномоченными органами государственной власти и управления приступить к комплексным контрольным мероприятиям по постоянному мониторингу деятельности предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

Распоряжением президента рекомендовано: