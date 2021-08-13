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В Абхазии усилили антиковидные меры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1456)
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Sputnik Абхазия
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Ситуация с коронавирусом в Абхазии стабильно сложная, такую оценку накануне дал глава Минздрава республики Эдуард Бутба.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания усилил антиковидные меры на основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции от 12 августа 2021 года. Соответствующее распоряжение издано в пятницу 13 августа, сообщает пресс-служба главы государства .

Согласно документу, в республике запрещено:

  • проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях и внепомещений, в том числе, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;
  • проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);
  • деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

Кроме того, установлены обязательный масочный режим для водителей и пассажиров общественного транспорта и такси. Руководителям транспортных предприятий поручено обеспечить ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта. Ежедневную дезинфекцию предстоит делать также администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах Абхазии. Продавцы обязаны носить маски и перчатки.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Координационный штаб рекомендовал ужесточить антиковидные меры в Абхазии

Требование еженедельно осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий коснулось работников сферы услуг, а именно владельцев стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий. Кроме того, им нельзя будет допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Министерству здравоохранения Республики Абхазия поручено  ежедневно информировать президента и правительство о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а также совместно с уполномоченными органами государственной власти и управления приступить к комплексным контрольным мероприятиям по постоянному мониторингу деятельности предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

Распоряжением президента рекомендовано:

  • гражданам ношение медицинских масок в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
  • руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет,не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
  • руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1456)

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