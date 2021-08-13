21:23 13 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск

"Viva, Абхазия!": приключения Фиделя Кастро в Стране Души

© Sputnik / Павел Барашев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
31941
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/0d/1033031549.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210813/1033031643/Viva-Abkhaziya-priklyucheniya-Fidelya-Kastro-v-Strane-Dushi.html

Кубинский революционер, основатель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро родился 95 лет назад, 13 августа 1926 года.

В жизни кубинского лидера была страница, связанная с Абхазией – в 1963 году Фидель Кастро и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев побывали в селе Дурипш. Кастро и Хрущев гостили в доме родных братьев Махты и Минаса Таркил, где их приняли в лучших традициях абхазского гостеприимства. О том, каким был неофициальный визит в Абхазию и как его запомнили очевидцы важного события, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Исторический визит

Визит Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Абхазию считают знаковым событием и поводом для гордости. Дорогих гостей в абхазском селе принимали с соблюдением всех традиций, столы ломились от различных блюд, не обошлось и без спиртного.

"К столу подали молодое вино, гостям поднесли по здоровенному рогу с вином, и Кастро заулыбался, посчитав это шуткой, но ему объяснили, что его выпить не только можно, но и нужно. Он бросился за защитой к Хрущеву, который, в свою очередь, ответил, что здесь он не хозяин, главный здесь — тамада. И Кастро осушил до дна тот рог", - вспоминал сын Никиты Хрущева, Никита Хрущев.

По свидетельствам очевидцев, этой же участи не смог избежать и сам Хрущев, который надеялся на снисхождение к нему, ссылаясь на возраст. Его надежды не оправдались. Один из старцев, стоявший рядом, взял адресованный ему рог с вином (вместимость рога в среднем 5-6 стаканов) и выпил, тем самым доказав, что возраст в этом деле никакой роли не играет. Хрущеву ничего не оставалось, как повторить тот же ритуал.

Кубинский лидер Фидель Кастро
© AP Photo / Charles Tasnadi
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
18

Пир устроили в доме братьев Махты и Минаса Таркил. Приездом Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш.  Очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше, а картина воспоминаний о них – все более размытой. Но благодаря фотографиям Константина Таркил не канет в лету ни один красочный момент того вечера.

В те годы Константин Таркил (ныне покойный – ред.) работал механиком-электриком в сельском клубе и был одним из немногих, у кого был фотоаппарат в Дурипше. В один из майских дней 1963 года к нему приехал водитель депутата Верховного Совета Абхазии Владимира Лакоя и от лица депутата попросил запечатлеть отдых высокопоставленной делегации.

"Это был неофициальный визит Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш, но я думал, что фотографировать их никто не позволит. На это Лакоя ответил, что берет на себя это дело. Ну, я и пошел туда со своим фотоаппаратом "Старт", — рассказывал Таркил.

По его словам, из местных жителей мало кто знал Фиделя и прекрасно знали Хрущева, но жители села Дурипш никого не обделили вниманием и одинаково тепло приняли обоих гостей с их делегациями. Руководители стран, в свою очередь, вели себя соответствующим образом и не пользовались своим статусом в общении или за столом.

© Видео РИА
Жизнь и смерть Фиделя Кастро

"Фидель Кастро запомнился мне как человек скромный, уравновешенный и простой. Говорил немного, больше слушал. Правда, к сожалению, у меня было не так много времени, чтобы следить за их беседой. Я бегал из стороны в сторону в поисках лучшего ракурса", — отмечал Константин.

Иногда Кастро покуривал сигару, но не за столом. Сделав несколько затяжек, он тушил ее и помещал в специальный футляр.

Двор был полон людей, добавил Таркил, но подойти максимально близко к Кастро и Хрущеву удавалось не каждому. Ему самому пришлось взять разрешение, чтобы приблизиться к редким гостям и снимать поистине историческое событие для страны и села. Только дети до 14 лет могли бегать, где захотят.

Быль и небыль

Об отдыхе кубинского революционера Фиделя Кастро и Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в селе Дурипш существует немало версий, некоторые из них ошибочны и неправдивы, говорил Константин Таркил.

Его расстраивало, что события того вечера искажены рассказчиками и журналистами. К примеру, в одной из российских газет было написано, что Кастро, сделав глоток из винного рога, вылил его на землю, чем были возмущены хозяева.
О корреспонденте, который это написал, Таркил отзывался с жесткой критикой.

"Это все неправда. Такого не было. И то, что Хрущева нашли спящего в кустах — ложь. Откуда они берут такую информацию, я не понимаю", — выражал свое недовольство Константин Таркил.

Пропавшие фотографии

После того как высокопоставленные гости уехали, Таркил поторопился домой, для того чтобы проявить две пленки по 32 фотографии, а заодно попробовал распечатать несколько снимков, качеством которых он остался недоволен.

© Sputnik / Анатолий Егоров
Неофициальный визит: как Фидель Кастро гостил в Абхазии

"Я не был профессиональным фотографом, и у меня не было нужной бумаги для печати, поэтому я сделал всего две фотографии. А на следующий день Владимир Лакоя спросил об их судьбе и сказал, что по просьбе советского политического деятеля Михаила Бгажба снимки необходимо передать в Обком партии", — говорил Таркил.

Когда он приехал туда, у Константина поинтересовались, где сами пленки. Его ответ, что они дома, партийных деятелей не устроил, и они настоятельно порекомендовали привезти их в тот же день.

Ничего не поделать, подумал Таркил и привез им пленки. Лишь через некоторое время в Дурипш передали альбом, в котором было 34 из 64 снимков, сделанных молодым фотографом.

Константин Таркил признавался, что ему до глубины души обидно и жаль, что почти половина фотографий пропала, да и сам альбом мог потеряться, когда колхоз развалился, но он успел его забрать домой.

Веселые истории

По словам историка Станислава Лакоба, про визит Фиделя Кастро в Абхазию мало публикаций и фотографий, но есть много веселых историй. Некоторые из них ему поведал советский политический деятель, писатель и журналист Михаил Тимурович Бгажба.

Фидель Кастро и Никита Хрущев в окружении жителей села Дурипш
Фидель Кастро: кубинский вождь и почетный гость Абхазии
7

"По рассказам Бгажба, во время прогулки по Сухуму мимо фонтана с грифонами Кастро услышал оттуда кваканье лягушек. На удивленный его вопрос о том, что это и как понимать, Бгажба ответил, что были скрещены абхазские и французские лягушки, в результате получили целый ансамбль с дирижером. Фиделю ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы поверить "серьезному" сопровождающему", —  поделился курьезным случаем Лакоба.

По его словам, в Абхазии Кастро попробовал абхазский домашний сыр, который ему очень понравился. Услышав это, Хрущев приказал отправить на Кубу несколько вагонов этого молочного продукта и поручил выполнить столь важную миссию Михаилу Бгажба, который сумел перехитрить первого секретаря и не оставить Абхазию без сыра.

"В итоге, он добился, чтобы сыр везли из Мегрелии, из-за чего жители Грузии были возмущены, так как на некоторое время остались без любимого лакомства", — рассказал Лакоба.

Фигура мирового масштаба

Ученый, дипломат, автор фотоальбома о визите лидера Кубы  Фиделя Кастро в Абхазию Вячеслав Чирикба отметил в беседе на радио Sputnik, что, несмотря на визиты многих известных личностей в республику, такого эмоционального следа никто не оставил.

"Это фигура мирового масштаба, планетарного масштаба, харизматичный, пламенный революционер. Тот факт, что он был в Абхазии вместе с Никитой Хрущевым до сих пор нас интересует и есть люди, которые присутствовали на этих встречах, тогда они были маленькие, в частности мама моей супруги. Оттуда у меня появился интерес к этой теме, подумал найти фотографии и сделать альбом. Мы нашли Константина Таркил, который снимал любительской камерой", - подчеркнул он.

В советское время в Абхазии  было очень много крупных международных фигур, среди них Шах Ирана со своей супругой, главы государств Восточной Европы Чаушеску, Иосип Броз Тито.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Чирикба о визите Фиделя Кастро в Абхазию: такого эмоционального следа никто не оставлял

"Многие бывали, но такого следа эмоционального, как Фидель Кастро, никто не оставлял. Это загадка в его личности, пассионарности, которая нам очень импонирует, как кавказцам, как абхазам. Мы чувствуем что-то родственное в нем. Без своего берета он просто походил бы за местного абхаза. Все очень близко было эмоционально для наших людей", - отметил Чирикба.

Фидель Кастро при жизни стал символом национальной и освободительной борьбы, которого не могли сломить главы враждебных и более могущественных стран, более 600 покушений было организовано на него за все годы правления.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. Таким образом, последние 10 лет Фидель не находился у власти. Государственный и политический деятель, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Испытание на прочность: разрушительное наводнение в Турции
Жизнь и смерть Фиделя Кастро
COVID-19 в цифрах: как Абхазия противостоит болезни
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться