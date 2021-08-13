"Viva, Абхазия!": приключения Фиделя Кастро в Стране Души

В жизни кубинского лидера была страница, связанная с Абхазией – в 1963 году Фидель Кастро и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев побывали в селе Дурипш. Кастро и Хрущев гостили в доме родных братьев Махты и Минаса Таркил, где их приняли в лучших традициях абхазского гостеприимства. О том, каким был неофициальный визит в Абхазию и как его запомнили очевидцы важного события, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Исторический визит

Визит Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Абхазию считают знаковым событием и поводом для гордости. Дорогих гостей в абхазском селе принимали с соблюдением всех традиций, столы ломились от различных блюд, не обошлось и без спиртного.

"К столу подали молодое вино, гостям поднесли по здоровенному рогу с вином, и Кастро заулыбался, посчитав это шуткой, но ему объяснили, что его выпить не только можно, но и нужно. Он бросился за защитой к Хрущеву, который, в свою очередь, ответил, что здесь он не хозяин, главный здесь — тамада. И Кастро осушил до дна тот рог", - вспоминал сын Никиты Хрущева, Никита Хрущев.

По свидетельствам очевидцев, этой же участи не смог избежать и сам Хрущев, который надеялся на снисхождение к нему, ссылаясь на возраст. Его надежды не оправдались. Один из старцев, стоявший рядом, взял адресованный ему рог с вином (вместимость рога в среднем 5-6 стаканов) и выпил, тем самым доказав, что возраст в этом деле никакой роли не играет. Хрущеву ничего не оставалось, как повторить тот же ритуал.

Пир устроили в доме братьев Махты и Минаса Таркил. Приездом Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш. Очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше, а картина воспоминаний о них – все более размытой. Но благодаря фотографиям Константина Таркил не канет в лету ни один красочный момент того вечера.

В те годы Константин Таркил (ныне покойный – ред.) работал механиком-электриком в сельском клубе и был одним из немногих, у кого был фотоаппарат в Дурипше. В один из майских дней 1963 года к нему приехал водитель депутата Верховного Совета Абхазии Владимира Лакоя и от лица депутата попросил запечатлеть отдых высокопоставленной делегации.

"Это был неофициальный визит Фиделя Кастро и Никиты Хрущева в Дурипш, но я думал, что фотографировать их никто не позволит. На это Лакоя ответил, что берет на себя это дело. Ну, я и пошел туда со своим фотоаппаратом "Старт", — рассказывал Таркил.

По его словам, из местных жителей мало кто знал Фиделя и прекрасно знали Хрущева, но жители села Дурипш никого не обделили вниманием и одинаково тепло приняли обоих гостей с их делегациями. Руководители стран, в свою очередь, вели себя соответствующим образом и не пользовались своим статусом в общении или за столом.

"Фидель Кастро запомнился мне как человек скромный, уравновешенный и простой. Говорил немного, больше слушал. Правда, к сожалению, у меня было не так много времени, чтобы следить за их беседой. Я бегал из стороны в сторону в поисках лучшего ракурса", — отмечал Константин.

Иногда Кастро покуривал сигару, но не за столом. Сделав несколько затяжек, он тушил ее и помещал в специальный футляр.

Двор был полон людей, добавил Таркил, но подойти максимально близко к Кастро и Хрущеву удавалось не каждому. Ему самому пришлось взять разрешение, чтобы приблизиться к редким гостям и снимать поистине историческое событие для страны и села. Только дети до 14 лет могли бегать, где захотят.

Быль и небыль

Об отдыхе кубинского революционера Фиделя Кастро и Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в селе Дурипш существует немало версий, некоторые из них ошибочны и неправдивы, говорил Константин Таркил.

Его расстраивало, что события того вечера искажены рассказчиками и журналистами. К примеру, в одной из российских газет было написано, что Кастро, сделав глоток из винного рога, вылил его на землю, чем были возмущены хозяева.

О корреспонденте, который это написал, Таркил отзывался с жесткой критикой.

"Это все неправда. Такого не было. И то, что Хрущева нашли спящего в кустах — ложь. Откуда они берут такую информацию, я не понимаю", — выражал свое недовольство Константин Таркил.

Пропавшие фотографии

После того как высокопоставленные гости уехали, Таркил поторопился домой, для того чтобы проявить две пленки по 32 фотографии, а заодно попробовал распечатать несколько снимков, качеством которых он остался недоволен.

"Я не был профессиональным фотографом, и у меня не было нужной бумаги для печати, поэтому я сделал всего две фотографии. А на следующий день Владимир Лакоя спросил об их судьбе и сказал, что по просьбе советского политического деятеля Михаила Бгажба снимки необходимо передать в Обком партии", — говорил Таркил.

Когда он приехал туда, у Константина поинтересовались, где сами пленки. Его ответ, что они дома, партийных деятелей не устроил, и они настоятельно порекомендовали привезти их в тот же день.

Ничего не поделать, подумал Таркил и привез им пленки. Лишь через некоторое время в Дурипш передали альбом, в котором было 34 из 64 снимков, сделанных молодым фотографом.

Константин Таркил признавался, что ему до глубины души обидно и жаль, что почти половина фотографий пропала, да и сам альбом мог потеряться, когда колхоз развалился, но он успел его забрать домой.

Веселые истории

По словам историка Станислава Лакоба, про визит Фиделя Кастро в Абхазию мало публикаций и фотографий, но есть много веселых историй. Некоторые из них ему поведал советский политический деятель, писатель и журналист Михаил Тимурович Бгажба.

"По рассказам Бгажба, во время прогулки по Сухуму мимо фонтана с грифонами Кастро услышал оттуда кваканье лягушек. На удивленный его вопрос о том, что это и как понимать, Бгажба ответил, что были скрещены абхазские и французские лягушки, в результате получили целый ансамбль с дирижером. Фиделю ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы поверить "серьезному" сопровождающему", — поделился курьезным случаем Лакоба.

По его словам, в Абхазии Кастро попробовал абхазский домашний сыр, который ему очень понравился. Услышав это, Хрущев приказал отправить на Кубу несколько вагонов этого молочного продукта и поручил выполнить столь важную миссию Михаилу Бгажба, который сумел перехитрить первого секретаря и не оставить Абхазию без сыра.

"В итоге, он добился, чтобы сыр везли из Мегрелии, из-за чего жители Грузии были возмущены, так как на некоторое время остались без любимого лакомства", — рассказал Лакоба.

Фигура мирового масштаба

Ученый, дипломат, автор фотоальбома о визите лидера Кубы Фиделя Кастро в Абхазию Вячеслав Чирикба отметил в беседе на радио Sputnik, что, несмотря на визиты многих известных личностей в республику, такого эмоционального следа никто не оставил.

"Это фигура мирового масштаба, планетарного масштаба, харизматичный, пламенный революционер. Тот факт, что он был в Абхазии вместе с Никитой Хрущевым до сих пор нас интересует и есть люди, которые присутствовали на этих встречах, тогда они были маленькие, в частности мама моей супруги. Оттуда у меня появился интерес к этой теме, подумал найти фотографии и сделать альбом. Мы нашли Константина Таркил, который снимал любительской камерой", - подчеркнул он.

В советское время в Абхазии было очень много крупных международных фигур, среди них Шах Ирана со своей супругой, главы государств Восточной Европы Чаушеску, Иосип Броз Тито.

"Многие бывали, но такого следа эмоционального, как Фидель Кастро, никто не оставлял. Это загадка в его личности, пассионарности, которая нам очень импонирует, как кавказцам, как абхазам. Мы чувствуем что-то родственное в нем. Без своего берета он просто походил бы за местного абхаза. Все очень близко было эмоционально для наших людей", - отметил Чирикба.

Фидель Кастро при жизни стал символом национальной и освободительной борьбы, которого не могли сломить главы враждебных и более могущественных стран, более 600 покушений было организовано на него за все годы правления.

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. Таким образом, последние 10 лет Фидель не находился у власти. Государственный и политический деятель, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.