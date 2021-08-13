В Сухуме появилась площадь имени Зураба Ачба

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Депутаты Сухумского Горсобрания единогласно проголосовали за присвоение имени Зураба Ачба площади, расположенной между улицами Акиртава и Беслана Джелия (быв. Челюскинцев – прим.) – недалеко от места его гибели, сообщается на сайте мэрии Сухума.

С обращением об увековечении памяти известного общественного и политического деятеля, юриста, депутата первого созыва Парламента, одного из авторов Конституции Абхазии Зураба Ачба к депутатам обратился мэр Сухума Беслан Эшба.

"Зураб Ачба выступал на различных площадках, защищал интересы нашей страны и интересы абхазов. Исторические факты, которые излагались им, были безапелляционными, никто не мог с ним спорить. Для этого нужно было большое умение, чтобы так расставить акценты и приоритеты. Я с ним много беседовал, мне было интересно, как и многим другим, с кем он вместе работал. К этому решению еще и душа вкладывается", - сказал Беслан Эшба.

В 2021 году исполняется 21 год со дня гибели Зураба Ачба, который был убит выстрелом в спину 15 августа 2000 года возле сухумской школы №14. Исполнители и заказчики убийства все еще не установлены. К очередной годовщине гибели Ачба с просьбой увековечить память известного правозащитника в мэрию обратились общественные деятели, среди которых были присутствовавшие на заседании Горсобрания директор ЦГП Арда Инал-ипа, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл и сопредседатель фонда "Амшра" Аида Ладариа.

Вспоминая Зураба Ачба, они отметили, что личности такого масштаба в истории страны должны стать примером для подрастающего поколения, и назвать в их честь площадь, улицу или парк – это значит подстегнуть интерес к более подробному изучению биографии.

"Большая трагедия, что потеряли этого человека. Уверена, что Абхазия была бы другой. Легче бы правовое государство формировалось, если бы Зураб Ачба был в строю. Но случилась такая трагедия, до сих пор нерасследованная. Многие его статьи перепечатываются, они актуальны до сих пор", - сказала в частности директор ЦГП Арда Инал-ипа.

Депутаты Сухумского Горсобрания отметили, что в перспективе необходимо установить мемориальную доску на доме, в котором жил известный абхазский правозащитник. Депутат Виктор Акуция высказал встречное предложение, что можно было бы назвать не только небольшой перекресток, но и улицу именем Зураба Ачба.