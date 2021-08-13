В Абхазии выявили наименьшее с июня число случаев COVID-19

В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 148 пациентов, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 378 человек в Абхазии, положительный тест у 69 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. Это наименьшее число с 19 июня, когда выявили 61 случай заражения коронавирусной инфекцией, а начиная с 24 июня и до конца июля суточный прирост инфицированных стабильно держался выше 100.

В Сухумской инфекционной больнице умерла 66-летняя женщина.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 44, тяжелых – 11, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 23456. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 19117 человек.