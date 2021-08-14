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Часть Гудауты осталась без света из-за аварии на подстанции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (448)
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Sputnik Абхазия
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По информации Sputnik, в результате аварии оказалась обесточена восточная часть Гудауты, включая район Замостянки.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Часть Гудауты осталась без электричества из-за аварийного отключения трансформатора Т-2 на подстанции Гудаута-тяга, сообщает Черноморэнерго.

Отмечается, что на месте уже работает аварийная бригада.

В ночь на 14 августа произошло повреждение воздушной линии 35 кВ "Мыку", обесточив несколько сел Очамчырского района, ремонтные работы начались с наступлением утра.

Также накануне вечером на сухумской подстанции "Синоп" произошло аварийное отключение ввода 10 кВ, электроснабжение было восстановлено в короткое время.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (448)

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