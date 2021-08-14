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Руководство и общественность Абхазии почтили память защитников Отечества

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония возложения цветов прошла у Мемориала Славы в Сухуме в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Война 1992-1993 гг
© Foto / предоставлено Госмузеем Абхазии
День, когда началась война: жители Абхазии вспоминают 14 августа 1992 года

В день начала Отечественной войны народа Абхазии 14 августа в республике отмечают День памяти защитников Отечества. 

В церемонии возложения цветов приняли участие несколько сотен человек, это ветераны войны, в том числе добровольцы, родные погибших в ОВНА, руководство Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания, представители государственных ведомств, общественность республики. 

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба по телевидению обратился к народу Абхазии с призывом встать на защиту Родины.

Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России. Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года.

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