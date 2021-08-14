Большая часть Сухума останется без подачи воды в понедельник 16 августа

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ сразу на нескольких участках в столице Абхазии.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. В понедельник 16 августа несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды, сообщает администрация города.

Воды не будет с 00:00 до 19:00 будет на улице Адыгейская, в районе вокзала, ВИЭМа, в центре города, а также в районе рынка и на Турбазе.

Как разъясняет столичный "Водоканал", отключение воды связано с проведением ремонтных работ сразу на нескольких участках, а именно: ремонт канализационного коллектора по улице Ардзинба (в районе Республиканского стадиона), канализационного коллектора по улице Чочуа, 34, ремонтом напорного водовода по улице Батумская, и ремонтом напорного водовода по улице Бубновой, 31.