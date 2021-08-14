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Число ковид-положительных в Абхазии выросло на 98 за сутки

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1460)
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Sputnik Абхазия
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За все время пандемии коронавируса в Абхазии на сегодня выявлено 23554 случая заражения. Выздоровели 19117 человек, 342 скончались.

СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 368 человек в Абхазии, диагноз подтвердился у 98 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

В Гудаутском ковидном госпитале скончалась пациентка 89 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 151 пациент, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 43, 11 из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1460)

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