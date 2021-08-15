Каким он парнем был: памяти Муаеда Шорова

Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев.

Если бы он был бы жив, все было бы по другому… памяти Муаеда Шорова, героя Абхазии (1962-1994 годы).

Марина Барцыц

С 2012 года 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца.

В трудный час для Абхазии, когда ей угрожали геноцидом, уже на второй день войны в 1992 году начали приходить первые добровольцы. Это в массе своей были люди с обостренным чувством справедливости, романтики, бескорыстные рыцари, бесстрашные воины, готовые к самопожертвованию.

Не считая абхазскую диаспору из разных зарубежных стран, интернациональный характер добровольческого движения подтверждается участием в нем представителей более 33 национальностей. Кроме военно-политического, неоценим морально-психологический вклад добровольцев в победу над превосходящими силами противника, обрушившегося тогда на малочисленный абхазский народ.

В этот памятный день хочется вспомнить яркого представителя добровольческого движения, славного сына Кабарды – героя войны в Абхазии 1992-1993 годов Муаеда Львовича Шорова.

Как и подавляющее большинство добровольцев, Муаед до этого не был в Абхазии, но услышав о войне, уже в сентябре 1992 года был на передовой линии фронта.

Не было военной операции, в которой бы он не участвовал, начиная с битвы за Гагру, заканчивая штурмом Совмина в столице. Если на Гумистинском фронте было спокойно, он со своей группой отправлялся на Восточный фронт, "там тяжелее, им надо помочь", цитирует его сотрудник штаба Конфедерации Нана Лакашиа.

Муаед был любимцем друзей, харизматичен, обаятелен, отличался широкой эрудицией, с ним было интересно общаться, при этом был скромен. Я и не знала тогда, что он - мастер спорта по дзюдо. И после его трагической гибели в Нальчике ежегодно в ноябре проводится Всероссийский турнир по дзюдо его памяти. Надеюсь, что и спортсмены из Абхазии принимают в нем участие.

© Foto / Марианна Барцыц Аслан Абаев и Муаед Шоров

Сотрудника штаба КНК Цира Габния: "Он был и романтик, и реалист, был сдержан, но так же быстр и реактивен одновременно. Если же задеть его - "вихрь в стакане!" шутили о нем друзья, имея ввиду и его средний рост". Его отличала справедливость, отеческая забота о бойцах, верность долгу братства и дружбы.

Нана Лакашия отмечает: "Муаед выделялся своей интеллигентностью, образованностью, скромностью, чувством юмора, при этом знал меру. Сам очень воспитанный, он переживал, когда видел не мужское, не кавказское поведение".

Все это шло, конечно же, и из детства, из традиции, воспитания в семье.

Вспоминая Муаеда, мы были едины в одном: "Если бы он был бы жив, все было бы по другому…".

Нана Лакашиа говорит о нем: "В моем представлении, на таких как Муаед Шоров держится мир, справедливость, порядочность. Люди такой категории нужны и в мирное время особенно. Он был человек в процессе, динамике, не сидел на одном месте, искал новые идеи, был устремлен в будущее".

В последнюю встречу он с гордостью показывал нам с Тали Джапуа изготовленные печать и штамп Союза добровольцев Кабардино-Балкарии, говорил о планах на будущее. Но все оборвала трагическая автокатастрофа.

© Foto / Марианна Барцыц Война Гудоута

Ученый лингвист, сотрудник штаба КНК Лили Хагба в своей замечательной книге очерков об адыгских добровольцах приводит строки из дневника Муаеда Шорова:

Чтобы стать мужчиной,

Мало им родиться,

Чтобы стать железом,

Мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой.

(Хагба Л.Р. "Их души тают над горами" 2003 год).

Недолгая, яркая жизнь Муаеда была образцом идеала воина кавказца. Раньше о таких как он слагали песни и гимны. Муаеда Шорова и его соратников отличало обостренное чувство ответственности и долга перед историей, предками и последующими поколениями.

И когда мы сегодня совершаем ошибки, нужно помнить о том, что это наша общая Родина со всеми, кто жертвовал собой, проливал свою кровь за свободу и независимость Апсны. И нам должно быть стыдно перед родителями и детьми добровольцев. Мы в неоплатном долгу перед их семьями. Сохранение и служение независимой свободной Апсны - это наш долг перед прошлыми и будущими поколениями и в первую очередь перед всеми участниками той неравной схватки 1992-1993-х годов.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.