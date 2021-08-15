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Память добровольцев почтили в Гудауте

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приняло участие более 2300 добровольцев.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Память добровольцев, отдавших жизни за свободу Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов, почтили в Гудауте в воскресенье 15 августа. Об этом рассказал заведующий отделом по организационно-инструкторской работе администрации Гудаутского района Тимур Шамба.

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Из-за пандемии коронавируса возложение к памятнику добровольцам в Гудауте не было массовым, отметил Шамба.

Он добавил, что в церемонии участвовали вице-президент Бадра Гумба, вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, руководитель Администрации главы государства Алхас Квициния, министр иностранных дел Даур Кове, руководство и сотрудники местной администрации, глава администрации Сухума Беслан Эшба.

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© Foto / instagram / sukhumcity
Мероприятие по случаю Дня добровольца.

"Самих добровольцев было немного. Всего несколько человек из Чечни и Северной Осетии", - отметил Шамба.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

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