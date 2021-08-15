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Бжания: мы преклоняемся перед памятью добровольцев

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии с 2012 года отмечается День добровольца. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил благодарность добровольцам, участвовавшим в Отечественной войне 1992-1993 годов, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Память добровольцев почтили в Гудауте

Он напомнил, что 15 августа 1992 года, уже на следующий день начала Отечественной войны народа Абхазии на помощь братьям-абхазам прибыли первые добровольцы из Северного Кавказа.

"Сегодня мы преклоняемся перед памятью добровольцев, отдавших свои жизни за Свободу Апсны, чей благородный поступок служит для будущих поколений примером борьбы за справедливость. Выражаем искреннюю благодарность отцам и матерям, воспитавшим настоящих Героев. Задача абхазского государства - оказывать всестороннюю поддержку воинам-добровольцам, членам их семей", - говорится в обращении президента. 

Бжания подчеркнул, что роль добровольческого движения в приближении Дня Победы в освободительной борьбе абхазского народа трудно переоценить.

"Прибытие сотни добровольцев из братских республик Северного Кавказа, Юга России, представителей зарубежной диаспоры подняло моральный дух нашего народа, укрепило веру в Победу", - добавил глава государства.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более 2300 добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

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