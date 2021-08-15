19:32 15 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (171)
219 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/14/1031131388.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210815/1033040488/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-16-avgusta--.html

В понедельник 16 августа погоду в Абхазии формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. В понедельник 16 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (171)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
ОВНА
Война в объективе: 413 дней борьбы за свободу Абхазии
Любовь и лошади Отара Чанба: как житель Лыхны возводит апацхи и воспитывает скакунов
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться