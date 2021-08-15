Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 августа

В понедельник 16 августа погоду в Абхазии формирует барическое поле повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. В понедельник 16 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами кратковременный дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление в норме.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.