МЧС: проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме

Река Басла вышла из берегов в Сухуме из-за сильного ливня в ночь с 15 на 16 августа, подтопив район Турбазы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сотрудникам ведомства пришлось провести частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступить к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.

Когда вода спала, эвакуированные вернулись в свои жилища.

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По данным пресс-службы, уровень воды местами превышал полтора метра.

Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и семь единиц спецтехники.

Помимо столичного ПСО к ликвидации последствий стихии в Сухуме привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры, а также из поселка Агудзера.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.