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Часть Сухума осталась без света из-за непогоды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате ливневых дождей часть Сухума осталась без электричества, рассказал в интервью Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Тимур Джинджолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
МЧС: проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме

"Практически во всем Новом районе не было электричества, но мы уже восстановили подачу электроэнергии, осталось отремонтировать один фидер (распределительная линия - прим.). На Старом поселке 38-й фидер без напряжения, также подстанция "Баслата" была целиком подтоплена, сотрудники "Черноморэнерго" ведут расчистку подстанции, приводят ее в порядок, думаю, к вечеру будет восстановлена ее работа", - заметил он.

Кроме того, было повреждено два высоковольтных кабеля в районе Красного моста, ведутся работы, которые планируют завершить после обеда и к вечеру их подключить, проинформировал руководитель СУЭС. 

Как сообщила пресс-служба "Черноморэнерго", на данный момент обесточена центральная часть Сухума, частично Новый район, Маяк. 

Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

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