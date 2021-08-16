Определен график выплат российской пенсии за август

С августа 2020 года жители Абхазии, которым выплачивают российскую пенсию, получают ее не на банковские карты, а только в кассах банка.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии за август.

Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, могут получить пенсию 16 и 17 августа.

Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, - 18, 19 и 20 августа.

Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 23 и 24 августа, с 1951 по 1953 годы – 25 и 27 августа.

Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 31 августа и 1 сентября, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят 2 сентября.

С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

Пенсионеры, получающие только абхазскую пенсию, могут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы.