Операция по извлечению тела туриста из пещеры Веревкина может завершиться к вечеру

Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров. Погибшим оказался житель Сочи Сергей Казеев, пропавший 1 ноября 2020 года.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Операция по извлечению на поверхность тела погибшего в пещере Веревкина туриста близится к завершению, рассказал Sputnik член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков.

На данный момент тело погибшего, его вещи и снаряжение участников операции подняли до глубины в 600 метров.

"Сейчас в пещере работают 14 человек, в том числе офицер МЧС Абхазии Фат Смыр, который руководит этой операцией. Планируется сегодня вечером завершить операцию", - подчеркнул он.

МЧС Абхазии совместно с российскими спелеологами начали операцию по поднятию тела погибшего туриста из пещеры Веревкина 13 августа.

Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров. Позже выяснилось, что найденное тело принадлежит Сергею Казееву, жителю Сочи, который пропал 1 ноября 2020 года.

Установить личность удалось благодаря объявлению поисковой организации "Лиза Алерт", фотография в объявлении совпала с фотографиями из телефона погибшего.

Предположительно, Казеев сорвался и получил удар о веревку либо не смог преодолеть сложный участок и завис на веревке. Специалисты отмечают, что снаряжение мультитуриста было несоответствующим.

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.