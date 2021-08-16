Часть села Дурипш третьи сутки остается без электричества

В ночь с 13 на 14 августа в селе вышел из строя трансформатор, который питает 15 домовладений. Точная причина поломки пока не установлена.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть села Дурипш Гудаутского района третьи сутки остается без электричества.

В ночь с 13 на 14 августа вышел из строя трансформатор, который питает 15 домовладений. Точная причина поломки, как рассказали в Гудаутском филиале "Черноморэнерго", пока не установлена.

По словам руководителя филиала Ахры Гагулия, это может быть перегруз либо погодные условия.

"Точную причину не могу сказать, потому что расследование мы не вели. Когда поступил сигнал, мы отправили бригаду на место, установили, что вышла из строя одна из катушек. Скорее всего, причина поломки либо перегрузка, либо погодные условия. Это уже третий трансформатор на этой линии. Получилось так, что три трансформатора вышли из строя практически по очереди. Первые два мы уже заменили", - пояснил Ахра Гагулия.

Глава Гудаутского филиала "Черноморэнерго" отметил, что трансформатор на месте невозможно отремонтировать, его необходимо вывозить в Сухум.

"Мы на месте не ремонтируем, этим занимается "Черноморэнерго" в Сухуме, там на очереди стоят десять трансформаторов", - добавил Гагулия.

Чтобы наладить подачу электричества в обесточенной части Дурипша, в "Черноморэнерго" планируют закупить новый трансформатор.

"У нас сейчас в наличии нет трансформаторов, но мы ищем. Сами жители села тоже звонили, проявляют инициативу, они тоже подключились к поискам", - сказал в беседе с корреспондентом Sputnik технический директор РУП "Черноморэнерго" Рамин Зингишвили.

Он подчеркнул, что, скорее всего, вопрос решится в течение дня.



