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Сильные ливни нанесли ущерб пяти селам Очамчырского района

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с 15 на 16 августа. В результате пострадали Сухум, Гулрыпшский и Очамчырский районы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сильные ливни нанесли ущерб пяти селам Очамчырского района, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава.

"Сам город не пострадал. Пострадали села Тамыш, Джгерда, Джал, Кутол и частично Адзюбжа", - сказал Бигвава и добавил, что стихия нанесла ущерб жителям этих сел. 

В селе Джгерда подмыло мост и участок дороги, который подсыпали грунтом две недели назад после очередного удара стихии. 

© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Также подмыт участок автотрассы Кындыг-Тамыш, его сейчас очищают от мусора и ила. 

Глава Очамчыры добавил, что ущерб, нанесенный району, еще не оценен. На данный момент районные службы совместно с МЧС устраняют последствия стихии. 

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с 15 на 16 августа. В результате пострадали город Сухум, Гулрыпшский и Очамчырский районы.

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