Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с 15 на 16 августа. В результате пострадали Сухум, Гулрыпшский и Очамчырский районы.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сильные ливни нанесли ущерб пяти селам Очамчырского района, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава.

"Сам город не пострадал. Пострадали села Тамыш, Джгерда, Джал, Кутол и частично Адзюбжа", - сказал Бигвава и добавил, что стихия нанесла ущерб жителям этих сел.

В селе Джгерда подмыло мост и участок дороги, который подсыпали грунтом две недели назад после очередного удара стихии.

Также подмыт участок автотрассы Кындыг-Тамыш, его сейчас очищают от мусора и ила.

Глава Очамчыры добавил, что ущерб, нанесенный району, еще не оценен. На данный момент районные службы совместно с МЧС устраняют последствия стихии.

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с 15 на 16 августа. В результате пострадали город Сухум, Гулрыпшский и Очамчырский районы.