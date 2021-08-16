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Пять сел Гулрыпшского района оказались изолированы из-за непогоды

© Foto / Администрация Гульрипшского района
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Во время стихии в Гулрыпшском районе пострадали села Уарча и Дранда, где подтопило дома местных жителей.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Мост в селе Допукыт Гулрыпшского района подмыло во время ливней в ночь с 15 на 16 августа, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik глава района Аслан Барателия.

© Foto / МЧС РА
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Из-за обрушения моста пять сел Гулрыпшского района оказались отрезаны от центральной трассы. 

"Так называемый эстонский мост в селе Допукыт, протяженностью 20 метров, подмыло во время ливней с одной стороны, из-за этого мост свалился. Ездить по нему невозможно. Мы надеемся сегодня к вечеру спадет уровень воды и мы сделаем временную объездную дорогу. Наверное, это займет один день. Завтра к вечеру сообщение между этими селами и остальной частью республики будет налажено", - сказал Барателия и добавил, что на полное восстановление моста уйдет не менее двух недель.

Стихия нанесла ущерб и жителям сел Уарча и Дранда, их дома подтопило. 

По словам Барателия, пока не удалось оценить полный ущерб, нанесенный стихией, так как есть труднодоступные места, куда еще службы администрации района не попала. 

"Мы пока не попали в Кодорское ущелье. Не обладаю пока полной информацией. По моим данным, в селе Ажара ситуация ужасная. Как мне сказали, все дороги забиты камнями, илом и бревнами. Сейчас дорогу там расчищают. Думаю, на это уйдет около двух дней. Дорогу в Кодор подмывает практически после каждого сильного дождя”, - отметил он.

Глава Гулрыпша добавил, что на этот раз район обошелся "малой кровью", пять лет назад администрация района почистила русла реки Кодор хучы, благодаря этому села Эстнока и Владимировка не пострадали во время ливней. 

 

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