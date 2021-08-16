Подразделения Черноморского флота помогут Абхазии в борьбе с COVID-19

Военнослужащие совершают марш протяженностью свыше 800 километров на штатной технике из пункта постоянной дислокации в Абхазию.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Подразделения направлены по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу по просьбе руководства республики.

В составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота и 10 специальных автомобилей.

Российские военнослужащие совместно с медицинскими специалистами республики оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции социально-значимых объектов.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в апреле и октябре прошлого года выполнял задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с коронавирусом.