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Подразделения Черноморского флота помогут Абхазии в борьбе с COVID-19

© Foto / отдел информационного обеспечения Черноморского флота
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Военнослужащие совершают марш протяженностью свыше 800 километров на штатной технике из пункта постоянной дислокации в Абхазию.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота направлены в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Подразделения направлены по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу по просьбе руководства республики.

В составе сводного отряда порядка 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота и 10 специальных автомобилей.

Российские военнослужащие совместно с медицинскими специалистами республики оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции социально-значимых объектов.

Сводный отряд РХБ защиты Черноморского флота в апреле и октябре прошлого года выполнял задачи по оказанию помощи населению Абхазии в борьбе с коронавирусом.

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