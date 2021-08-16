Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 августа

Во вторник 17 августа территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Во вторник 17 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.