Абхазский кинжал для французского коммуниста: визит Мориса Тореза в Дурипш

Визит генсека коммунистической партии Франции Мориса Тореза в абхазское село Дурипш продлился всего сутки с 15 по 16 августа 1962 года.

Информации о пребывании Тореза в Абхазии крайне мало, в прессе появилась только небольшая официальная заметка и снимок.

Корреспондент Sputnik нашел семью, в которой гостил французский коммунист, и раскрыл некоторые тайны того визита.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Морис Торез посетил колхоз "Дурипш" вместе с первым секретарем абхазского Обкома компартии Грузии Михаилом Бгажба. Они встретились с председателем колхоза, депутатом Верховного Совета СССР Владимиром Лакоя.

Как сообщается в газетной заметке, после экскурсии по колхозным полям и фермам колхозник Гицба пригласил Мориса Тореза к себе в дом.

"В то время Дурипш был колхозом-миллионером, это было село передовик, всегда занимали первое место в Абхазии по сбору чая. Сюда в советское время приезжали высокопоставленные гости. Среди них был и Фидель Кастро. Когда стало известно о визите Тореза, встал вопрос, какой дом будет принимать высокопоставленного гостя. Искали абхазский двор, а у нас как раз была акуаскьа (тип абхазского дома второй половины XIX века - прим.), и брат моего свекра, который на тот момент работал в автопарке, сказал: “Пусть он погостит у меня, а мы его примем, как подобает". Так было решено, что наш дом будет принимать Тореза", - рассказывает Замира Кове-Гицба.

Сама Замира не была свидетелем тех событий, историю о визите французского коммуниста она слышала от свекра Шоты Гицба и его сестер.

Так в семье Гицба стали готовиться к приему Мориса Тореза. По словам Замиры, зарезали быка и индюшек.

"Дурипш был колхоз-миллионер, конечно, такого гостя приняли бы на высшем уровне. Помогали соседи, односельчане", - отмечает она.

Самый вкусный кофе

К визиту высокопоставленного гостя, как отмечает Замира Кове-Гицба, в Дурипше подготовились на высшем уровне. Столы ломились от разных абхазских блюд. Но больше всего французу в Абхазии понравился кофе.

"В тот вечер Торез остановился в нашей акуаскьа. Как рассказывали сестры моего свекра, они сами обслуживали гостя. Больше всего Торезу понравился кофе, он даже признался, что такой вкусный кофе он никогда не пил. А мой свекор даже пошутил: "Мы старались, готовили столько вкусных блюд, а ему простой кофе понравился", - вспоминает Замира.

Сельчане даже устроили гостю концерт с народными песнями и танцами, которые француз высоко оценил.

По итогам визита, как написали в газете "Советская Абхазия", французскому генсеку подарили некий подарок. Что увез Морис Торез из Абхазии читателю так и не рассказали. По словам Замиры Кове-Гицба, почему-то из этого решили сделать тайну.

“Старший брат моего свекра был очень знатным человеком, и у него была соответствующая его положению абхазская национальная одежда и оружие, которое он носил с костюмом. Сам он погиб в немецком концентрационном лагере в 1942 году, но его национальный костюм вместе с оружием хранились в акуаскьа. Когда Торез зашел в дом ему этот кинжал приглянулся, гость стал восторгаться. И тогда брат свекра не смог отказать гостю и подарил ему кинжал”, - отмечает она.

Французский гость, как рассказывал Шота Гицба членам своей семьи, высоко оценил радушный прием.

"Он полюбил Абхазию. А для нашей семьи это было большое событие. Мой свекор говорил, что для нас было большой честью, что такой известный человек, коммунист с большой буквы согласился погостить в нашем доме”, - добавила Замира Кове-Гицба.

Морис Торез был не первым именитым просоветским иностранцем, приехавшим в Абхазию. В ноябре 1928 года в республике побывал французский писатель-коммунист Анри Барбюс, в мае 1931-го – немецкий революционный поэт Иоганнес Бехер, в июне 1955-го — премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. В 1957 году на абхазских курортах отдыхали два всемирно известных писателя — Пабло Неруда и Джеймс Олдридж, а в 1959 году — президент Вьетнама Хо Ши Мин и первый секретарь социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт.

Сам Морис Торез в молодости работал шахтером, в 19 лет вступил в Социалистическую партию Франции, потом – в Компартию. Его неоднократно арестовывали, в 1939 году Компартия во Франции была запрещена, а сам Торез лишен гражданства.

Во время второй мировой войны бежал в СССР, на родине был заочно приговорен к смертной казни за дезертирство. После освобождения Франции в 1944 году де Голль его помиловал, и Торез вернулся домой.

В 1946-1947 годах был вице-премьером правительства Четвертой республики. До конца своих дней он возглавлял Компартию Франции, хотя с 1950 года, когда у Тореза начались проблемы со здоровьем, руководство это было лишь номинальным, формально партию возглавлял ее идеолог Жак Дюкло.

Умер Морис Торез в 1964 году на борту теплохода "Литва" в Стамбуле по пути в Крым. Его тело доставили самолетом Аэрофлота на родину. Похоронили Мориса Тореза на кладбище Пер-Лашез в Париже.