Мобильный госпиталь Минобороны России прибудет в Абхазию 17 августа

Автомобильная колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО вышла на 800-километровый марш из Буденновска Ставропольского края в Абхазию в понедельник 16 августа.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России прибудет в Абхазию во вторник 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Российские военные медики направлены в республику для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он будет дислоцирован в пансионате "Айтар" в Сухуме.

Как рассказал радио Sputnik директор пансионата Тимур Адлейба госпиталь прибудет во второй половине 17 августа.

Он отметил, что пансионат готов к приему медиков, все подготовительные мероприятия завершены.

Адлейба рассказал, что у гостей "Айтара" не будет доступа к госпиталю, он будет отгорожен забором от остальных корпусов здания. Сделаны отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника.

"Мы были вынуждены остановить бронирование на третий корпус с 1 августа. Мы переместили людей, которые там уже жили, в другие корпуса и предоставили даже лучшие условия, чем были. Мы все огородили забором, оборудовали отдельный пищеблок и прачечную. Наш персонал никак не будет соприкасаться с персоналом госпиталя", - объяснил он.

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.