20:21 16 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.39
  • EUR86.51
Поиск

Мобильный госпиталь Минобороны России прибудет в Абхазию 17 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация вокруг госпитализации Аслана Бжания (50)
3110
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1c/1031178155.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210816/1033049176/Mobilnyy-gospital-Minoborony-Rossii-pribudet-v-Abkhaziyu-17-avgusta.html

Автомобильная колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО вышла на 800-километровый марш из Буденновска Ставропольского края в Абхазию в понедельник 16 августа.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России прибудет в Абхазию во вторник 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

Российские военные медики направлены в республику для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он будет дислоцирован в пансионате "Айтар" в Сухуме. 

Как рассказал радио Sputnik директор пансионата Тимур Адлейба госпиталь прибудет во второй половине 17 августа. 

Он отметил, что пансионат готов к приему медиков, все подготовительные мероприятия завершены.

© Foto / отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Подразделения Черноморского флота помогут Абхазии в борьбе с COVID-19

Адлейба рассказал, что у гостей "Айтара" не будет доступа к госпиталю, он будет отгорожен забором от остальных корпусов здания. Сделаны отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника.

"Мы были вынуждены остановить бронирование на третий корпус с 1 августа. Мы переместили людей, которые там уже жили, в другие корпуса и предоставили даже лучшие условия, чем были. Мы все огородили забором, оборудовали отдельный пищеблок и прачечную. Наш персонал никак не будет соприкасаться с персоналом госпиталя", - объяснил он. 

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Темы:
Ситуация вокруг госпитализации Аслана Бжания (50)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум в воде: последствия проливного дождя в столице
Боевая галера: традиционное абхазское судно на Рице
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться