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Три пациента с COVID-19 скончались в Сухумской инфекционной больнице

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1462)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 97 человек из 391 протестированного в Абхазии.

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция, мужчина 83 лет и две женщины 76 и 78 лет, скончались в Сухумской инфекционной больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 143 пациента, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 43, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 23651 человек. Зарегистрировано 345 летальных случаев. Выздоровели 19207 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1462)

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