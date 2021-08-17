Тело погибшего туриста в пещере Веревкина подняли на поверхность

Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров. Погибшим оказался житель Сочи Сергей Козеев, пропавший 1 ноября 2020 года.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Операция по извлечению на поверхность тела погибшего в пещере Веревкина туриста завершилась, рассказал Sputnik член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков.

"Сегодня приедет машина МЧС ГАЗ-66 вместе со следователями, после будут перетаскивать тело от пещеры до дороги, это примерно час ходьбы, потом тело доставят в морг. Приедут родственники погибшего и заберут тело в Сочи", - отметил он.

Теперь, по словам Снеткова нужно сделать все возможное для того, чтобы подобные происшествия не происходили в будущем.

"Чтобы люди понимали, насколько сложно и опасно спускаться в пещеры. В Абхазии много глубоких, длинных и подводных пещер, куда, я знаю, ныряют неподготовленные люди, это тоже может плачевно кончиться. Любая пещера, в которую спускаются, из простой и легкой во время дождя может стать в смертельную ловушку, потому что по пещере начинает идти поток, который все смывает на своем пути, в том числе тех, кто туда залез", - подчеркнул Евгений Снетков.

Даже в тех пещерах, которые хорошо известны спелеологам, может возникнуть ситуация, угрожающая жизни и здоровью, говорит член правления Союза спелеологов России.

"Легких пещер практически не бывает, даже в такие пещеры, куда люди давно ходят, всегда можно попасть под камнепад, обвал, попасть в какую-то ловушку, можно плотно застрять в щели. Поэтому опасностей в пещере очень много, они не всегда видны неопытному человеку, поэтому с пещерами надо быть очень аккуратными", - заметил Снетков.

Он подчеркнул необходимость более плотной работы с Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, проведения совместных сборов и учений.

"У нас достаточно сильно развита техника спасения, много приспособлений, снаряжения. Мы договорились с главой МЧС Абхазии Львом Квициния, что будем проводить совместные мероприятия по обеспечению безопасности и в случае ЧП к совместным действиям в пещерах", - подытожил Евгений Снетков.

Российские спелеологи 3 августа нашли тело мужчины в пещере Веревкина в Абхазии на глубине около 1100 метров. Позже выяснилось, что найденное тело принадлежит Сергею Козееву, жителю Сочи, который пропал 1 ноября 2020 года.

Установить личность удалось благодаря объявлению поисковой организации "Лиза Алерт", фотография в объявлении совпала с фотографиями из телефона погибшего.Предположительно, Козеев сорвался и получил удар о веревку либо не смог преодолеть сложный участок и завис на веревке. Специалисты отмечают, что снаряжение мультитуриста было несоответствующим.

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.