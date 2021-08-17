Пресечена попытка контрабанды сигарет из Абхазии в Россию

С начала 2021 года по фактам контрабанды табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Краснодарской таможней возбуждено 207 дел об административных правонарушениях.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный вывоз из Абхазии около 500 пачек сигарет, сокрытых в автомобиле, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Нелегальная табачная продукция была размещена в тайниках автомобиля марки AUDI A8, который был остановлен на посту МАПП "Адлер" для проведения таможенного контроля. Машина вызвала подозрение у таможенников и была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам осмотра в ней были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

Последующим таможенным досмотром было установлено, что автомобиль оборудован специальными тайниками для перевозки сигарет. Демонтировав задние колеса, сняв пластиковые подкрыльники с обеих сторон, таможенники обнаружили приваренные самодельные металлические лючки. Внутри них была обнаружена веревка, при вытягивании которой выдвигались блоки сигарет, уложенные в пороги. Всего из таких порогов-тайников было извлечено 49 блоков и 9 пачек сигарет "MILANO LONDON", "CAVALLO BY TONY FRANK" (499 пачек, 9 980 штук).

Контрабанда сигарет © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи

Контрабанда сигарет © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи

Контрабанда сигарет © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи 1 / 3 © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи Контрабанда сигарет

Водитель авто, 31-летний житель Абхазии пояснил, что сигареты он приобрел в коммерческих целях, для реализации в России.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль были изъяты, образцы направлены на экспертизу. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 (незаконное перемещение через таможенную границу) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ) КоАП России.

По данным Краснодарской таможни, с начала 2021 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено 207 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составляет более 150 тысяч сигарет.