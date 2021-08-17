Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 августа

В среду 18 августа погоду Абхазии будет определять теплый сектор южного циклона, дневная температура поднимется до +32 градусов.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В среду 18 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, лишь к концу дня, ближе к вечеру, из-за нестабильности атмосферного давления местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.