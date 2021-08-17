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Гражданин Абхазии задержан за контрабанду наркотиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210817/1033054400/Grazhdanin-Abkhazii-zaderzhan-za-kontrabandu-narkotikov.html

Задержанный подозревается в незаконном ввозе метадона через таможенную границу Абхазии из Российской Федерации.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности и Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД Абхазии 11 августа задержали на КПП "Псоу" гражданина республики, пытавшегося ввезти наркотики через государственную границу. Об этом сообщается на сайте СГБ Абхазии.

Правоохранителями был задержан Шинкуба Виталий Шамилович, 1965 года рождения, в ходе личного досмотра при нем было обнаружено и изъято наркотическое средство методон массой 2,439 грамма.

В отношении Шинкуба следственным отделом Службы государственной безопасности Абхазии возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном ввозе и хранении наркотиков в крупном размере

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