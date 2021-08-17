Суд по делу о тройном убийстве в Сухуме продолжил допрос свидетелей

В тройном убийстве на набережной Махаджиров, которое произошло в ноябре 2019 года, обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, братья Демур и Дато Ахалая и Аслан Блабба.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Суд по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров, произошедшем в ноябре 2019 года, продолжился допросом свидетелей во вторник 17 августа.

На предыдущем заседании суда, стало известно, что во дворе родительского дома подсудимого по делу Эрика Чкадуа были найдены две угнанные машины. Одна стояла в гараже, который принадлежит отцу подсудимого, другая – в заброшенном гараже, который официально ни за кем не числится. Обе машины были затонированы на момент возвращения к хозяевам.

На заседание суда во вторник явились потерпевшие, чьи автомобили были угнаны, это Дата Басария и Джемал Цаава. Давая показания суду, Басария сообщил, что в день, когда угнали его автомобиль, он проводил время за ужином со своей семьей в ресторане "Айтар". После он приехал домой, поставил машину во дворе и поднялся домой. Проснувшись утром, он обнаружил, что машины нет.

Дата Басария владел автомобилем марки Лексус 470 черного цвета. Он рассказал, что в тот вечер он забыл ключи в автомобиле, который был припаркован в одном из дворов в Новом районе Сухума. Для поиска машины он не стал прибегать к помощи правоохранительных органов, и решил использовать для этого собственные силы. О том, что автомобиль найден, Басария узнал от сотрудника правоохранительных органов.

Еще одним потерпевшим стал Джемал Цаава, чья машина Мерседес-210 была угнана в ноябре 2017 года со двора частного дома в Гагрском районе.

"Поставил машину во двор, ключи лежали в машине, документы от машины тоже. Я не собирался ложиться спать, сел на диван, уснул. Утром встал, мне надо было в шесть утра выезжать в Сочи, но машины не оказалось", - подчеркнул он.

Как и Дата Басария он не стал обращаться в милицию с заявлением, сначала он не думал, что автомобиль угнали, он не исключал, что машину взяли покататься друзья или родственники. О том, что машину нашли, он также узнал от правоохранителей.

Джемал Цаава продал свой автомобиль, Басария перекрасил автомобиль в черный цвет, который был до угона, его семья и сейчас владеет машиной.

Далее суд выслушал показания жен потерпевших – Марию Холодову и Кристину Стриевскую, которые подтвердили показания супругов, также сказали, что никого не подозревали, в милицию не обращались и искали авто собственными силами.

Затем суд допросил свидетельницу Стеллу Ардзинба, которая доводится тещей потерпевшего Даты Басария. На вопрос, знакома ли она с подсудимыми, сообщила, что знает Эрика Чкадуа. "Я знаю Эрика Чкадуа, моя двоюродная сестра является ему тетей, остальных не знаю", - сказала она.

Следующим свидетелем стал сосед родителей Эрика Чкадуа, Руслан Эзугбая. Он сказал, что отношения с подсудимым у него нормальные, и назвал его добропорядочным соседом. В день оперативно-розыскных мероприятий в апреле 2019 Эзугбая находился на дне рождения соседки.

"Был какой-то шум на улице, мы вышли, посмотрели, была милиция, народу много было. Не могу утверждать время, но было уже поздно, я вышел посмотреть, увидел людей. Была суета, ко мне трое сотрудников подошли и забрали в МВД, я до утра сидел в МВД почему-то", - сказал он.

Представитель стороны обвинения спросил, где сейчас находится старший брат свидетеля Омар Эзугбая. "Ему плохо, он на выезде по состоянию здоровья, в Краснодаре сказали что рак, но, слава богу, это не подтвердилось, есть болячки, которые нужно вылечить", - заявил Эзугбая.

Ситуация в зале суда накалилась после вопроса адвоката потерпевшей стороны Шамба Инги Габилая о некоем Адгуре Цкуа. Адвокат Инга Габилая спросила у свидетеля Руслана Эзугбая, известен ли ему такой и кем приходится. Тот успел ответить, что родственник. Следом адвокаты подсудимых начали заявлять, что к делу это не имеет отношения. Габилая настаивала, что имеет. Суд вопрос снимать не стал. Однако в зале заседаний началась словесная перепалка между сторонами.

Когда ситуация нормализовалась, заседание продолжилось. По ходатайству гособвинения зачитали показания свидетеля Эзугбая предварительному следствию – основное отличие от показаний, данных в суде, в том, что ранее Эзугбая говорил, что видел как Юрий Чкадуа открывает свой гараж, а в нем стоит машина темного цвета. Свою подпись под допросом Эзугбая признал, однако заявил, что лично не читал показания, а утверждал их на слух, так как в тот день забыл очки. Факт присутствия в момент открытия гаража свидетель не признал. Судебное заседание по делу продолжится 24 августа.

Группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба (Астика) и Алхаса Авидзба (Хасика) 22 ноября 2019 года в 14:43 в Сухуме, у входа в ресторан "Сан-Ремо". Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акиртава скончалась от полученных ран в больнице 3 декабря.

В совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава и покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожения чужого имущества.

2 декабря 2019 года на фоне событий депутаты абхазского Парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии Зураба Ачба и его заместителя Эшсоуа Какалия. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Гарри Аршба и его заместитель Казбек Кишмахов.