Число летальных случаев с коронавирусом в Абхазии достигло 350

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 23813, из них выздоровели 19385 человек.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. На наличие коронавирусной инфекции проверили еще 528 человек, положительный тест на COVID-19 получили 162 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

В Гудаустком ковидном госпитале пять летальных случаев среди пациентов: скончались три женщины 65, 72 и 89 лет и двое мужчин 60 и 73 лет. Таким образом, число смертей с коронавирусом в медучреждениях Абхазии достигло 350.

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 130 пациентов, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, девять из них в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 39, 11 из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.