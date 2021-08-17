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Изменен график плановых отключений электричества в Абхазии на 18 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (450)
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Sputnik Абхазия
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Летние веерные отключения света на два часа в ночное время введены в Абхазии для экономии электроэнергии в связи с повышенным ее потреблением.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Воздушная линия "Ачгуара" будет отключена с 05:00 до 07:00 18 августа в связи с работами по очистке, сообщает "Черноморэнерго".

Все ограничения на подачу электроэнергии перенесены на это время, а это значит, что в указанное время вся Абхазия останется без света.

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Согласно графику, центральная часть Абхазии остается без света с 01:00 до 03:00, западная - с 03:00 до 05:00, восточная с 05:00 до 07:00. Отключения производятся в такое время с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям республики.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (450)

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