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Туристы "отжигают": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

© CC0
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно опубликованным данным на сайте МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали 7435 протоколов за нарушение ПДД в июле.

Из общего числа зафиксированных нарушений правил дорожного движения на дрогах Абхазии в июле чуть больше 5% пришлось на водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Sputnik

Третий месяц подряд в нашу статистику попадает по одному несовершеннолетнему автолюбителю "навеселе". На этот раз обойти инспекторский "кордон" не удалось шестнадцатилетнему автолюбителю из Москвы.

Среди 385 нетрезвых автомобилистов в июле было четыре представительницы прекрасной половины человечества. Трое из них оказались гостьями страны, а одна молодая девушка была из Гудауты.

© Sputnik / Леон Гуния
"Пьяная" статистика на июль месяц

Лидером нашего "пьяного" рейтинга по-прежнему остается Гагра, но она немного сбавила "обороты" с июня, когда там штрафным санкциям подверглись 135 нетрезвых автолюбителей. Месяцем позже их количество сократилось до 116.

Изменения коснулись второй и третьей позиций. В этот раз Сухум забрал "серебро" и заставил Гудауту довольствоваться "бронзой". За Очамчырой стабильно четвертое место. Изменения произошли на замыкающих строчках. Ткуарчал и Гал в июне поменялись местами и Ткуарчал теперь на строчку выше. 

© Sputnik / Леон Гуния
"Пьяная" статистика на июль месяц

Самым взрослым автомобилистом подшофе в июле стал 75-летний пенсионер из Гулрыпшского района. Он старше своего июньского "предшественника" на один год. В возрастной категории нашего ежемесячного обзора есть определенные изменения. Водители от 35 до 40 лет уверенно возглавляют наш список с 75 протоколами. Позицией ниже в июле оказались те, кому за 50 лет, сместив нетрезвых водителей от 30 до 35 лет вовсе на пятую строчку. Третье место в этот раз досталась автолюбителям в возрасте от 45 до 50 лет.

© Sputnik / Леон Гуния
"Пьяная" статистика на июль месяц

Больше всего штрафов в июле инспекторы ГАИ Абхазии выписали в последний день месяца – 22 протокола. Наиболее спокойным днем выдалось 2 число, когда оштрафовали четверых нетрезвых водителей.

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