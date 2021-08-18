Военные медики российского госпиталя в Сухуме начнут прием пациентов 19 августа

Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа прибыл в Абхазию по просьбе руководства республики для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19. Госпиталь прибыл в Абхазию 17 августа, он располагается на территории пансионата "Айтар" в Сухуме.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России начнет принимать первых пациентов с коронавирусной инфекцией в четверг, 19 августа. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ЮВО.

Автоколонна мобильного госпиталя и сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты прибыла в пансионат в Сухум ночью 17 августа. Утром 18 августа военнослужащие приступили к развертыванию госпиталя.

В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники. Госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, он будет отгорожен забором от остальных корпусов пансионата. Подготовлены отдельные въезды для машин в госпиталь и на стоянку, где будет располагаться спецтехника. Кроме того, для военных медиков оборудовали отдельный пищеблок и прачечную, чтобы исключить любые контакты персонала пансионата с госпиталем.

Госпиталь оборудован 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Мобильный госпиталь Минобороны России работал в Абхазии с 20 октября 2020 года по 1 марта 2021 года. Всего за период работы российские военные медики приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более двух тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.