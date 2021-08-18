16:45 18 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.46
  • EUR86.12
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (174)
93 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/12/1033058544.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210818/1033060395/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-19-avgusta.html

Погоду Абхазии по-прежнему определяет теплый сектор южного циклона, дневная температура достигнет +32 градусов.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В четверг 19 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня местами пройдут кратковременные дожди, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (174)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум в воде: последствия проливного дождя в столице
ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться