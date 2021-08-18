Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 августа

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В четверг 19 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня местами пройдут кратковременные дожди, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +26°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.