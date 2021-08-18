Минсельхоз Абхазии выделил 35 миллионов рублей на поддержку агробизнеса

В Минсельхозе рассмотрели заявки предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год".

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Специальная комиссия Минсельхоза Абхазии отобрала 28 частных проектов из 40 заявленных в сфере агробизнеса для оказания государственной поддержки на общую сумму 34 812 548 рублей, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

По направлению растениеводства были отобраны проекты 10 человек на общую сумму 4 112 500 рублей:

На закладку цитрусовых плантаций – 1 823 000 рублей

На закладку садов хурмы – 722 140 рублей

На закладку плантаций ореха – 539 680 рублей

На закладку плантации малины – 1 412 500 рублей

Также отобран проект на сумму один миллион рублей – по направлению "рыбная отрасль", на приобретение мальков заложено 600 000 рублей, на корм для них - 400 000 рублей.

По шесть проектов одобрено по направлениям "животноводство" (крупнорогатый скот) и "птицеводство", финансовая поддержка обоих направлений предусмотрена в 3 300 000 рублей и 2 466 500 рублей соответственно.

По направлению "переработка" отобрано пять проектов на общую сумму 20 848 728 рублей. Уточняется, что участники программы этого направления получат от Минсельхоза специализированное оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции.

Закупать спецоборудование для отобранных предпринимателей Минсельхоз планирует путем предоставления тендеров.

Некоторым участникам будет оказана иная прикладная помощь – в соответствие с заявленными просьбами конкурсантов за счет программы им осуществят строительно-монтажные работы для организации площадей и помещений предприятий и хозяйств. Для этих целей Минсельхоз заключит договоры с госкомпанией "Абхазстрой".

По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопу, конкурсная комиссия подходила к отбору победителей тщательно и старалась равномерно охватить все направления сельского хозяйства.