Многопрофильная помощь: что собой представляет мобильный госпиталь Минобороны России

Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа вновь прибыл в Абхазию для оказания помощи в лечении больных с COVID-19. Госпиталь приезжает в республику во второй раз.

Военный госпиталь работал в Абхазии с октября по март 2020 года и принял на лечение и консультацию около 3,7 тысяч человек. В лабораториях полевого госпиталя провели более 18 тысяч исследований.

Асмат Цвижба, Sputnik

Оборудование госпиталя

Медики и военнослужащие прибыли в Абхазию из Буденновска, преодолев 800 километров пути. 18 августа с утра в Сухуме на территории пансионата "Айтар" военные приступили к развертыванию госпиталя, и уже с 18:00 он готов принять первых пациентов.

Госпиталь оснащен современным оборудованием и необходимыми лекарствами. На улице в пневмокаркасных надувных палатках будут организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет.

Оборудован мобильный госпиталь и 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 мест. При этом 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением.

В Абхазию в составе госпиталя приехали около 100 военнослужащих и медицинских работников и около 30 единиц военной техники. Сотрудники госпиталя будут проживать на территории Государственной дачи недалеко от "Айтара".

"Мы будем делать максимально все, что необходимо для больных. Думаю, совместно мы победим эту коварную болезнь. Мы будем здесь находиться столько, сколько понадобится. Все будет зависеть от тог, будет ли снижаться заболеваемость", - сказал главврач госпиталя Абдулмеджид Магомедов.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба поблагодарил Россию за оказание помощи республике в борьбе с коронавирусом и отметил, что абхазская сторона окажет максимальное содействие.

Магомедов подчеркнул, что "таких людей, как проживают в Абхазии, я увидел в первый раз" и добавил, что в республике созданы комфортные условия для проживания медперсонала.

"Персонал, который приехал в Абхазию, опытный, прошел курсы обучения в Санкт-Петербурге и Москве. Люди готовы в любую минуту круглые сутки находиться возле больных и оказывать необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Специальная зона

Как и в прошлом году, в этот раз госпиталь расположился на территории столичного пансионата "Айтар". Такое решение было принято, несмотря на то, что в стране самый разгар туристического сезона.

В интервью радио Sputnik директор пансионата Тимур Адлейба рассказал, что у гостей и туристов не будет доступа к госпиталю, так как он будет огорожен от остальных корпусов здания. К госпиталю сделаны отдельные въезды. Для пациентов и персонала госпиталя оборудован отдельный пищеблок и прачечная.

Стационарные больные будут размещаться в третьем корпусе. По словам Адлейба, бронирование на эти места было завершено с 1 августа. А туристов, которые там жили, пришлось перевезти в другие корпусы.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что будет более подробно обсуждать схему маршрутизации пациентов с руководством госпиталя.