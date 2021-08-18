Заседание Сухумского городского собрания, на котором рассматривали кандидатуру Беслана Эшба на должность главы администрации города Сухума, состоялось в среду 18 августа.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Депутаты Сухумского горсобрания утвердили Беслана Эшба на пост главы столицы Абхазии, об этом сообщает пресс-служба Администрации Сухума.

На заседании присутствовали руководитель Администрации президента Алхас Квициния и сам Эшба.

Как говорится в сообщении, Квициния зачитал письмо президента, и добавил, что "Беслан Эшба в представлении не нуждается, так как уже более года возглавляет столицу и несмотря на сложное время находит возможности для того, чтобы быть эффективным управленцем".

По кандидатуре Эшба у депутатов горсобрания не возникло вопросов, однако они озвучили актуальные проблемы своих избирателей в связи с недавним стихийным бедствием, а также поинтересовались о том, какие меры будут предприняты для предотвращения аналогичных последствий, и что делается для возмещения ущерба жителей, затопленных районов.

Беслан Эшба ответил, что на данный момент готовится проектно-сметная документация по возведению дамбы вдоль реки Басла. По его словам, это дорогостоящий проект, и без помощи правительства городской бюджет не справится.

По итогам тайного голосования кандидатура Беслана Эшба была утверждена на пост главы Администрации Сухума.

Эшба поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заметил, что для него это большая ответственность.