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В Гудаутском ковидном госпитале скончались четыре пациента

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1471)
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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний выросло до 23948. Выздоровели 19408 человек. Зарегистрировано 354 летальных случая.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. В Гудаутской больнице скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. Это двое мужчин 91 и 67 лет, а также две женщины 52 и 88 лет.

За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 481 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.

В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 122 пациента, в тяжелом состоянии 29 из них, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, девять из которых в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 42, 12 человек в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID- 19 в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1471)

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